Рада создала ВСК по расследованию убыточности угольных предприятий

Согласно пояснительной записке, основной задачей Временной следственной комиссии определяется:

▪️ проверка деятельности ОАО "Львовская угольная компания", ГП "Львовуголь", ГП "Волыньуголь", ЗАО "Шахта "Надежда", ГП "Предпусковая дирекция шахты №10 "Нововолынская" и других предприятий угольной отрасли Украины;

▪️ расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса, которые привели, в частности к:

- задолженности по выплате заработной плате работникам угольной отрасли;

- уменьшению добычи угля;

- ухудшению качества угля;

- задолженности по электроэнергии на угледобывающих предприятиях;

- несвоевременной модернизации добычи угля.

▪️ разработка предложений Верховной Раде, Кабинету Министров на основании результатов расследования;

▪️ инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

В состав Временной следственной комиссии Комитетом по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины предлагается выбрать в персональный состав временной следственной комиссии таких народных депутатов Украины: Людмилу Буймийстер, Андрея Жупанина, Юрия Камельчука - главой Временной следственной комиссии, Сергея Нагорняка, Остапа Шипайло - от "Слуги народа"; Сергея Дунаева от ОПЗЖ - заместителем главы ВСК; от депутатской группы "Доверие" - Андрея Кота.

Напомним, ранее народные депутаты поддержали создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области.