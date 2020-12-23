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Кабмін ухвалив рішення для прискорення ліквідації збиткових шахт

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав, з доопрацюванням, проект постанови, яким вносяться зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств, що має прискорити процес ліквідації збиткових шахт, передає кореспондент УНН.

Кабмін ухвалив рішення для прискорення ліквідації збиткових шахт

“Йде мова про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств. У нас є одна пропозиція, не підтримується напрямок новий щодо використання бюджетних коштів на фінансування і виготовлення техніко-економічних обгрунтувань та проходження їх комплексної державної експертизи. Тому в одноденний термін ми з Міненерго допрацюємо і зможемо це питання вирішити”, — сказав під час представлення проекту рішення міністр фінансів Сергій Марченко.

Проектом постанови передбачалися такі зміни:

1. Одержувачами бюджетних коштів за програмою "Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств" можуть бути господарські товариства з видобутку вугілля, 100 відсотків акцій яких належить державі.
2. Окремо визначити напрями використання коштів на витрати для виготовлення техніко-економічних обґрунтувань та проходження їх комплексно-державної експертизи.
3. Виключити необхідність погодження переліку робіт і послуг та витрат за проектами ліквідації вугледобувних підприємств та їх відокремлених підрозділів з Мінекономіки та Мінфіном.
4. Окремо визначити напрям використання коштів на виконання у 2021 р. бюджетних зобов’язань (погашення кредиторської заборгованості - ред.) за 2019 р., взятих на облік в органах Казначейства України.

Постанова спрямована на "прискорення процесу ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств".

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу.

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