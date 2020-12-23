Кабмін ухвалив рішення для прискорення ліквідації збиткових шахт

“Йде мова про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств. У нас є одна пропозиція, не підтримується напрямок новий щодо використання бюджетних коштів на фінансування і виготовлення техніко-економічних обгрунтувань та проходження їх комплексної державної експертизи. Тому в одноденний термін ми з Міненерго допрацюємо і зможемо це питання вирішити”, — сказав під час представлення проекту рішення міністр фінансів Сергій Марченко.

Проектом постанови передбачалися такі зміни:

1. Одержувачами бюджетних коштів за програмою "Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств" можуть бути господарські товариства з видобутку вугілля, 100 відсотків акцій яких належить державі.

2. Окремо визначити напрями використання коштів на витрати для виготовлення техніко-економічних обґрунтувань та проходження їх комплексно-державної експертизи.

3. Виключити необхідність погодження переліку робіт і послуг та витрат за проектами ліквідації вугледобувних підприємств та їх відокремлених підрозділів з Мінекономіки та Мінфіном.

4. Окремо визначити напрям використання коштів на виконання у 2021 р. бюджетних зобов’язань (погашення кредиторської заборгованості - ред.) за 2019 р., взятих на облік в органах Казначейства України.

Постанова спрямована на "прискорення процесу ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств".

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу.