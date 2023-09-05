Кабмин примет проект Госбюджета-2024 до 15 сентября - Шмыгаль

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"До 15 сентября Правительство примет проект государственного бюджета на 2024 год. Его разработка уже на финальной стадии", - сообщил Шмыгаль во время заседания правительства.

Детали

Премьер также обозначил основные приоритеты проекта Госбюджета-2024.

"Приоритетом №1 – как и в этом году – будет сектор безопасности и обороны. Техника, оружие, дроны, ракеты, снаряды – все это максимально для нас важно.

Второй акцент бюджета – зарплаты врачей, учителей и социальные выплаты. Планируем в следующем году двухэтапное увеличение минимальной заработной платы. Закладываем индексацию пенсий, будут финансироваться субсидии, пособия ВПЛ и другие выплаты.

Третий приоритет – восстановление. Для нас важно продолжить и завершить проекты восстановления, которые уже стартовали, а также начать новые. россия будет и дальше атаковать гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую. Поэтому быстрое восстановление останется актуальным и в следующем году", - сообщил Шмыгаль.