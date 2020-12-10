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Кабмин и Всемирный Конгресс Украинцев подписали Меморандум о сотрудничестве

Кабмин и Всемирный Конгресс Украинцев подписали Меморандум о сотрудничестве

Киев  •  УНН

 • 13990 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Кабинет министров Украины и Всемирный Конгресс Украинцев подписали Меморандум о сотрудничестве. Соответствующие договоренности Премьер-министр Денис Шмыгаль и Президент ВКУ Павел Грод заключили во время онлайн-встречи 10 декабря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Чрезвычайно важная слаженная и скоординированная работа украинских общин за рубежом. Хочу подчеркнуть важность продолжения совместной работы по отстаиванию интересов Украины в мире", - отметил Денис Шмыгаль.

В соответствии с Меморандумом, стороны договорились развивать и поддерживать сотрудничество, в частности, в вопросах развития торгово-экономических отношений Украины с другими государствами, привлечения инвестиций в украинскую экономику, восстановления территориальной целостности Украины, развития гражданского общества в Украине, развития украинской общественной жизни в диаспоре и тому подобное.

"Заключение и дальнейшая реализация положений Меморандума о сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и Всемирным Конгрессом Украинцев будет способствовать усилению взаимодействия Украинского государства с зарубежными украинцами, защите прав и интересов украинцев за рубежом, популяризации Украины в мире", - подчеркнул Премьер-министр.

Как сообщили в пресс-службе, во время встречи Денис Шмыгаль и представители ВКУ обсудили внешнеполитические приоритеты Украины, актуальные вызовы, а также ключевые направления дальнейшего взаимодействия.

Со своей стороны Премьер-министр отметил, что для правительства приоритетами сотрудничества среди прочего являются привлечение иностранных инвестиций в Украину и продвижение украинского экспорта, содействие расширению торговых возможностей Украины в мире, привлечение влияния украинской диаспоры для получения Украиной помощи в рамках борьбы с пандемией COVID-19, поддержка украинского образования за рубежом и популяризация украинского языка.

"Поддержка, оказываемая Всемирным Конгрессом Украинцев, является надежной основой для развития демократического общества и позволяет укреплять политические и экономические связи с другими странами", - отметил глава правительства.

Как отметил Премьер-министр, правительство настроено к постоянному сотрудничеству и использованию всех возможностей для продвижения Украины в мире и построения успешного государства.

Напомним, в среду, 9 декабря, Минэнерго подписало меморандум с немецкой Siemens Energy.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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