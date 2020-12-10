Буславець розповіла про підписання меморандуму із німецькою Siemens Energy
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. 9 грудня Міненерго підписало меморандум із німецькою Siemens Energy. Про це у своєму Facebook написала заступниця міністра енергетики Ольга Буславець, передає УНН.
"Зовсім недавно, під час візиту до Німеччини, ми відвідали компанію Siemens Energy у Мюльгайм-на-Рурі, а вже сьогодні ми офіційно скріпили підписами нашу співпрацю", - написала вона.
Буславець пояснила, що меморандум визначатиме базові умови партнерства.
"Ми плануємо обмінюватися сучасною практикою із розвитку енергоефективності та декарбонізації в енергетичному секторі. Зокрема, будемо вивчати можливості переходу на паливо з низьким рівнем викидів, впроваджувати проекти з водневої економіки", - наголосила вона.
Підтримка з боку технологічного гіганта помітно пришвидшить екологізацію енергетики і допоможе Україні у реалізації "зеленого" курсу, вважає Буславець.