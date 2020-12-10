Буславець розповіла про підписання меморандуму із німецькою Siemens Energy

"Зовсім недавно, під час візиту до Німеччини, ми відвідали компанію Siemens Energy у Мюльгайм-на-Рурі, а вже сьогодні ми офіційно скріпили підписами нашу співпрацю", - написала вона.

Буславець пояснила, що меморандум визначатиме базові умови партнерства.

"Ми плануємо обмінюватися сучасною практикою із розвитку енергоефективності та декарбонізації в енергетичному секторі. Зокрема, будемо вивчати можливості переходу на паливо з низьким рівнем викидів, впроваджувати проекти з водневої економіки", - наголосила вона.

Підтримка з боку технологічного гіганта помітно пришвидшить екологізацію енергетики і допоможе Україні у реалізації "зеленого" курсу, вважає Буславець.