Кабмін та Світовий Конґрес Українців підписали Меморандум про співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Кабінет міністрів України та Світовий Конґрес Українців підписали Меморандум про співпрацю. Відповідні домовленості Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Президент СКУ Павло Ґрод уклали під час онлайн-зустрічі 10 грудня, передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
"Надзвичайно важливою є злагоджена та скоординована робота українських громад за кордоном. Хочу наголосити на важливості продовження спільної роботи з відстоювання інтересів України у світі", — зазначив Денис Шмигаль.
Відповідно до Меморандуму, сторони домовилися розвивати та підтримувати співробітництво, зокрема, в питаннях розвитку торговельно-економічних відносин України з іншими державами, залучення інвестицій в українську економіку, відновлення територіальної цілісності України, розбудови громадянського суспільства в Україні, розвитку українського громадського життя в діаспорі тощо.
"Укладення і подальша реалізація положень Меморандуму про співпрацю між Кабінетом міністрів України та Світовим Конґресом Українців сприятиме посиленню взаємодії Української держави із закордонними українцями, захисту прав та інтересів українців за кордоном, популяризації України у світі", — підкреслив Прем’єр-міністр.
Як повідомили в пресслужбі, під час зустрічі Денис Шмигаль та представники СКУ обговорили зовнішньополітичні пріоритети України, актуальні виклики сьогодення, а також ключові напрямки подальшої взаємодії.
Зі свого боку Прем’єр-міністр зазначив, що для уряду пріоритетами співпраці серед іншого є залучення іноземних інвестицій в Україну та просування українського експорту, сприяння розширенню торговельних можливостей України у світі, залучення впливу української діаспори для отримання Україною допомоги у рамках боротьби з пандемією COVID-19, підтримка українського шкільництва за кордоном та популяризація української мови.
"Підтримка, що надається Світовим Конґресом Українців, є надійним підґрунтям для розвитку демократичного суспільства та дозволяє зміцнювати політичні та економічні зв’язки з іншими країнами", — зазначив глава уряду.
Як зазначив Прем’єр-міністр, уряд налаштований до постійної співпраці й використання усіх можливостей для просування України у світі та побудови успішної держави.
Нагадаємо, у середу, 9 грудня, Міненерго підписало меморандум із німецькою Siemens Energy.