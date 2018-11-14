Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня создал Государственную службу Украины по делам ветеранов вместо Государственной службы по делам ветеранов войны и участников Антитеррористической операции, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение было сегодня принято на заседании правительства без обсуждения.
Согласно проекту решения сегодня была ликвидирована Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО.
Указано, что аппарат госслужбы и территориальных органов госслужбы будет насчитывать 150 человек.
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Напомним, в феврале 2018 Верховная Рада обратилась к Кабинету министров о создании Министерства Украины по делам ветеранов, которое должно стать центральным органом исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны. За соответствующее постановление народные депутаты отдали 241 голос.
В марте этого года в Кабмине говорили, что через месяц планируют создать Министерство по делам ветеранов, но его до сих пор не создано.