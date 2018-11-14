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Кабмін створив Держслужбу у справах ветеранів

Кабмін створив Держслужбу у справах ветеранів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні створив Державну службу України у справах ветеранів замість Державної служби у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення було сьогодні схвалено на засіданні уряду без обговорення.

Згідно з проектом рішення сьогодні була ліквідована Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Вказано, що апарат держслужби та територіальних органів держслужби налічуватиме 150 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністерство у справах ветеранів має зайнятися реформою військових пенсій

Нагадаємо, у лютому 2018 року Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства України у справах ветеранів, яке має стати центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. За відповідну постанову народні депутати віддали 241 голос. 

У березні цього року в Кабміні говорили, що за місяць планують створити Міністерство у справах ветеранів, але його досі не створено. 

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