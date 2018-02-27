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Міністерство у справах ветеранів має зайнятися реформою військових пенсій - нардеп

Міністерство у справах ветеранів має зайнятися реформою військових пенсій - нардеп

Київ • УНН

 • 15233 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Основним завданням Міністерства у справах ветеранів буде реформа законодавства в частині пенсійного забезпечення військових пенсіонерів. Про це повідомив народний депутат від БПП, секретар комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.

“Головним завданням цього Міністерства має стати реформа законодавства в частині пенсійного забезпечення військових пенсіонерів. А зробити це можна у формі законопроекту щодо пенсійного забезпечення військових пенсіонерів”, - сказав він.

Він зауважив, що військові пенсіонери сьогодні отримують нерівну у порівнянні з цивільними пенсію.

"Законодавство, яке регулює це питання, не змінювалось з 1996 року. Якщо новоутворене Міністерство у справах ветеранів дозволить пришвидшити процес реформи військових пенсій, то воно має бути створено. Якщо ж це нове міністерство розглядається лише як майданчик для дискусій і обговорення проблем військових, то таких майданчиків наразі вистачає”, - додав І.Вінник.

Нагадаємо, Верховна Рада закликала уряд створити Міністерство у справах ветеранів.

 

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