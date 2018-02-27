Министерство по делам ветеранов должно заняться реформой военных пенсий - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Основной задачей Министерства по делам ветеранов будет реформа законодательства в части пенсионного обеспечения военных пенсионеров. Об этом сообщил народный депутат от БПП, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Главной задачей этого Министерства должна стать реформа законодательства в части пенсионного обеспечения военных пенсионеров. А сделать это можно в форме законопроекта о пенсионном обеспечении военных пенсионеров ", - сказал он.
Он отметил, что военные пенсионеры сегодня получают неровную по сравнению с гражданскими пенсию.
"Законодательство, регулирующее этот вопрос, не менялось с 1996 года. Если вновь образованное Министерство по делам ветеранов позволит ускорить процесс реформы военных пенсий, то оно должно быть создано. Если же это новое министерство рассматривается лишь как площадка для дискуссий и обсуждения проблем военных, то таких площадок пока хватает", - добавил И.Винник.
Напомним, Верховная Рада призвала правительство создать Министерство по делам ветеранов.