Кабмин упростил получение гражданства Украины для добровольцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Правительство утвердило механизм, упрощающий получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.
"Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке. Ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, которая является первым шагом для получения гражданства. Сейчас Правительство утвердило соответствующий механизм. Важно, что решение Правительства упрощает подачи документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", - написал Гончарук.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", регулирующим предоставление статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам.