Кабмін спростив набуття громадянства України для добровольців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Уряд затвердив механізм, який спрощує набуття громадянства для добровольців, які захищали Україну на Сході. Про це написав у своєму Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд спростив набуття громадянства для добровольців, які захищали Україну на Сході. Раніше добровольці з інших країн не мали можливості отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, яка є першим кроком для отримання громадянства. Наразі Уряд затвердив відповідний механізм. Важливо, що рішення Уряду спрощує подання документів на отримання громадянства, однак рішення приймається відповідно до норм законодавства", - написав Гончарук.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції", яким врегульовано надання статусу учасника бойових дій (УБД) добровольцям.