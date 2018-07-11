Названы объемы госзаказа на подготовку специалистов в 2018 году

“Общий объем приемов специалистов предусмотрен в количестве 191 тысяч 100 человек, в том числе на дневной форме обучения — 171 тысяч 355 человека, что меньше утвержденных в 2017 году показателей на 9,6% и 9,5% соответственно”, — говорится в сообщении.

В частности, объемы приемов государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием предложены в таком объеме:



“Младший специалист” — 39 тысячи 210 человек, в том числе по дневной форме обучения — 35 тысяч 881 человек, что по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 30,5% и 30,6%,

— 39 тысячи 210 человек, в том числе по дневной форме обучения — 35 тысяч 881 человек, что по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 30,5% и 30,6%,

“Бакалавр” — 78 тысяч 755 человек, в том числе по дневной форме обучения — 71 тысяч 873 человека, или на 4,2% и 3,5% меньше, чем в 2017 году,

— 78 тысяч 755 человек, в том числе по дневной форме обучения — 71 тысяч 873 человека, или на 4,2% и 3,5% меньше, чем в 2017 году,

“Магистр на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра” — 62 тысяч 403 человека, что больше по сравнению с 2017 годом соответственно на 0,4%, в том числе по дневной форме обучения — 53 тысячи 720 человек, что больше по сравнению с 2017 годом на 0,9%.

— 62 тысяч 403 человека, что больше по сравнению с 2017 годом соответственно на 0,4%, в том числе по дневной форме обучения — 53 тысячи 720 человек, что больше по сравнению с 2017 годом на 0,9%.

Проектные показатели государственного заказа на подготовку научных и научно-педагогических кадров составят:



в аспирантуру — 4 тысячи 399 человек, что больше по сравнению с 2017 годом на 1,4%,

— 4 тысячи 399 человек, что больше по сравнению с 2017 годом на 1,4%,

в докторантуру — 478 человек, что больше по сравнению с прошлым годом на 5,9%.

— 478 человек, что больше по сравнению с прошлым годом на 5,9%.

Прием учащихся на обучение по рабочим специальностям по государственному заказу в 2018 году предусмотрен в объеме 23 тысяч человек.



В 2018 году предусмотрено повышение квалификации и прохождения переподготовки, специальной подготовки и специализации для 213 тысяч 991 человека.



Проектные показатели приемов специалистов, научных и научно-педагогических кадров в 2019 году — 197 тысяч человек (из них на дневной форме обучения — 179 тысяч 400 человек); в 2020 году — 202 тысячи 500 человек (из них на дневной форме обучения — 189 тысяч 600 человек).

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“Госзаказ должен отвечать потребностям рынка. Поэтому Минэкономразвития разработало изменения в механизм государственного заказа, чтобы создать дополнительную мотивацию для студентов наиболее востребованных специальностей. С этого года мы предложили запретить перераспределение госзаказа между отраслями, со следующего года вводится еще несколько важных изменений. Например, предлагаем повышенную стипендию для студентов инженерных, технических, аграрных специальностей, в которых сейчас очень нуждается промышленность, ИТ-сфера. Это важный вопрос для украинской экономики”, - комментирует решение правительства Степан Кубов.

Ранее УНН сообщал об отечественных успехах в области аэрокосмической промышленности. Так, NASA запустило ракету-носитель Antares с украинским степенью. Примечательно, что основная конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро “Южное” и изготовлена ​​на “Южном машиностроительном заводе им. Макарова“ (Днепр) в сотрудничестве с украинскими предприятиями ”Хартрон-Аркос“ (Харьков), ”Хартрон-ЮКОМ“ (Запорожье), ”РАПИД"(Чернигов) и др.