Названі обсяги держзамовлення на підготовку фахівців у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Кабінет Міністрів України затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році, а також проектні обсяги державного замовлення на 2019 та 2020 роки. Загальний обсяг скорочень склав 9,6%. Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку, передає УНН.
“Загальний обсяг прийомів фахівців передбачено у кількості 191 тисяч 100 осіб, у тому числі за денною формою навчання — 171 тисяч 355 особи, що менше затверджених у 2017 році показників на 9,6% та 9,5% відповідно”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, обсяги прийомів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою запропоновано:
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- “молодший спеціаліст” — 39 тисячі 210 осіб, у тому числі за денною формою навчання — 35 тисяч 881 особа, що порівняно з минулим роком зменшено на 30,5% та 30,6%,
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- “бакалавр” — 78 тисяч 755 осіб, у тому числі за денною формою навчання — 71 тисяча 873 особи, або на 4,2% та 3,5% менше, ніж у 2017 році,
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- “магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра” — 62 тисячі 403 особи, що більше у порівнянні з 2017 роком відповідно на 0,4%, у тому числі за денною формою навчання — 53 тисячі 720 осіб, що більше у порівнянні з 2017 роком на 0,9%.
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Проектні показники державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів становитимуть:
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- до аспірантури — 4 тисячі 399 осіб, що більше порівняно з 2017 роком на 1,4%,
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- до докторантури — 478 осіб, що більше порівняно з минулим роком на 5,9%.
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Прийом учнів на навчання за робітничими спеціальностями за державним замовленням у 2018 році передбачено в обсязі 23 тисяч осіб.
У 2018 році передбачено підвищення кваліфікації та проходження перепідготовки, спеціальної підготовки і спеціалізації для 213 тисяч 991 особи.
Проектні показники прийомів фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у 2019 році — 197 тисяч осіб (з них за денною формою навчання — 179 тисяч 400 осіб); у 2020 році — 202 тисячі 500 осіб (з них за денною формою навчання — 189 тисяч 600 осіб).
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“Держзамовлення має відповідати потребам ринку. Тому Мінекономрозвитку розробило зміни до механізму державного замовлення, щоб створити додаткову мотивацію для студентів найбільш затребуваних спеціальностей. З цього року ми запропонували заборонити перерозподіл держзамовлення між галузями, з наступного року запроваджується ще кілька важливих змін. Наприклад, пропонуємо підвищену стипендію для студентів за інженерними, технічними, аграрними спеціальностями, яких наразі дуже потребує промисловість, ІТ-сфера. Це важливе питання для української економіки”, — коментує рішення Уряду Степан Кубів.
Раніше УНН повідомляв про вітчизняні успіхи у галузі аерокосмічної промисловості. Так, NASA запустило ракету-носій Antares з українським ступенем. Примітно, що основна конструкція першого ступеня ракети розроблена конструкторським бюро “Південне” і виготовлена на “Південному машинобудівному заводі ім. Макарова” (Дніпро) у співпраці з українськими підприємствами “Хартрон-АРКОС” (Харків), “Хартрон-ЮКОМ” (Запоріжжя) , “РАПІД” (Чернігів) та ін.