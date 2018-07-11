Названі обсяги держзамовлення на підготовку фахівців у 2018 році

“Загальний обсяг прийомів фахівців передбачено у кількості 191 тисяч 100 осіб, у тому числі за денною формою навчання — 171 тисяч 355 особи, що менше затверджених у 2017 році показників на 9,6% та 9,5% відповідно”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, обсяги прийомів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою запропоновано:



“молодший спеціаліст” — 39 тисячі 210 осіб, у тому числі за денною формою навчання — 35 тисяч 881 особа, що порівняно з минулим роком зменшено на 30,5% та 30,6%,

— 39 тисячі 210 осіб, у тому числі за денною формою навчання — 35 тисяч 881 особа, що порівняно з минулим роком зменшено на 30,5% та 30,6%,

“бакалавр” — 78 тисяч 755 осіб, у тому числі за денною формою навчання — 71 тисяча 873 особи, або на 4,2% та 3,5% менше, ніж у 2017 році,

— 78 тисяч 755 осіб, у тому числі за денною формою навчання — 71 тисяча 873 особи, або на 4,2% та 3,5% менше, ніж у 2017 році,

“магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра” — 62 тисячі 403 особи, що більше у порівнянні з 2017 роком відповідно на 0,4%, у тому числі за денною формою навчання — 53 тисячі 720 осіб, що більше у порівнянні з 2017 роком на 0,9%.

— 62 тисячі 403 особи, що більше у порівнянні з 2017 роком відповідно на 0,4%, у тому числі за денною формою навчання — 53 тисячі 720 осіб, що більше у порівнянні з 2017 роком на 0,9%.

Проектні показники державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів становитимуть:



до аспірантури — 4 тисячі 399 осіб, що більше порівняно з 2017 роком на 1,4%,

— 4 тисячі 399 осіб, що більше порівняно з 2017 роком на 1,4%,

до докторантури — 478 осіб, що більше порівняно з минулим роком на 5,9%.

— 478 осіб, що більше порівняно з минулим роком на 5,9%.

Прийом учнів на навчання за робітничими спеціальностями за державним замовленням у 2018 році передбачено в обсязі 23 тисяч осіб.



У 2018 році передбачено підвищення кваліфікації та проходження перепідготовки, спеціальної підготовки і спеціалізації для 213 тисяч 991 особи.



Проектні показники прийомів фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у 2019 році — 197 тисяч осіб (з них за денною формою навчання — 179 тисяч 400 осіб); у 2020 році — 202 тисячі 500 осіб (з них за денною формою навчання — 189 тисяч 600 осіб).

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“Держзамовлення має відповідати потребам ринку. Тому Мінекономрозвитку розробило зміни до механізму державного замовлення, щоб створити додаткову мотивацію для студентів найбільш затребуваних спеціальностей. З цього року ми запропонували заборонити перерозподіл держзамовлення між галузями, з наступного року запроваджується ще кілька важливих змін. Наприклад, пропонуємо підвищену стипендію для студентів за інженерними, технічними, аграрними спеціальностями, яких наразі дуже потребує промисловість, ІТ-сфера. Це важливе питання для української економіки”, — коментує рішення Уряду Степан Кубів.

Раніше УНН повідомляв про вітчизняні успіхи у галузі аерокосмічної промисловості. Так, NASA запустило ракету-носій Antares з українським ступенем. Примітно, що основна конструкція першого ступеня ракети розроблена конструкторським бюро “Південне” і виготовлена на “Південному машинобудівному заводі ім. Макарова” (Дніпро) у співпраці з українськими підприємствами “Хартрон-АРКОС” (Харків), “Хартрон-ЮКОМ” (Запоріжжя) , “РАПІД” (Чернігів) та ін.