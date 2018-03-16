Кабмин сократил численность аппарата МВД в 2,6 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Кабинет министров Украины сократил численность аппарата Министерства внутренних дел с 2650 до 1000 человек или в 2,6 раза. Об этом говорится в постановлении правительства от 14 марта 2018 №177, передает УНН.
В документе отмечается, что правительство урегулировало вопрос предельной численности работников аппарата МВД. В частности, если ранее предельная численность аппарата составляла 2650, то этим постановлением она была сокращена до 1 тыс. человек.
В то же время, количество государственных служащих МВД увеличено на 298 человек - с 697 до 995 человек.
Напомним, Верховная Рада утвердила дисциплинарный устав Нацполиции.