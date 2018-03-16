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Кабмін скоротив чисельність апарату МВС у 2,6 раза

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Кабінет міністрів України скоротив чисельність апарату Міністерства внутрішніх справ з 2650 до 1000 осіб або у 2,6 раза. Про це йдеться у постанові уряду від 14 березня 2018 року №177, передає УНН.

У документі зазначається, що уряд врегулював питання граничної чисельності працівників апарату МВС. Зокрема, якщо раніше гранична чисельність апарату становила 2650, то цієї постановою вона була скорочена до 1 тис. осіб.

Водночас, кількість державних службовців МВС збільшена на 298 осіб - з 697 до 995 осіб.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила дисциплінарний статут Нацполіції.

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