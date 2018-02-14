Кабмин одобрил отчет о выполнении программы деятельности в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении программы деятельности правительства в 2017 году, передает корреспондент УНН.
На заседании правительства Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал об экономических результатах 2017 года.
"Хотел бы поблагодарить парламент, министров за нелегкий год, в котором были и положительные моменты. Нам удалось удержать экономический рост. Мы увеличиваем производство продукта, люди имеют возможности трудоустройства. Но если мы хотим догнать партнеров, наш приоритет - повышение экономического роста", - сказал В.Гройсман.
После утверждения отчета глава правительства объявил, что он будет передан в парламент.
Как сообщал УНН, Премьер В.Гройсман заявил, что на 2018 год главный приоритет - рост ВВП.