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Кабмін схвалив звіт про виконання програми діяльності у 2017 році

Кабмін схвалив звіт про виконання програми діяльності у 2017 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Кабінет міністрів України схвалив звіт про виконання програми діяльності уряду у 2017 році, передає кореспондент УНН.

На засіданні уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів про економічні результати 2017 року.

“Хотів би подякувати парламенту, міністрам за нелегкий рік, в якому були і позитивні моменти. Нам вдалося утримати економічне зростання. Ми збільшуємо виробництво продукту, люди мають можливості працевлаштування. Але якщо ми хочемо наздогнати партнерів, наш пріоритет — підвищення економічного зростання”, — сказав В.Гройсман.

Після затвердження звіту очільник уряду оголосив, що його буде передано до парламенту.

Як повідомляв УНН, Прем'єр В.Гройсман заявив, що на 2018 рік головний пріоритет - зростання ВВП.

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