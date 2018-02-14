Кабмін схвалив звіт про виконання програми діяльності у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Кабінет міністрів України схвалив звіт про виконання програми діяльності уряду у 2017 році, передає кореспондент УНН.
На засіданні уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів про економічні результати 2017 року.
“Хотів би подякувати парламенту, міністрам за нелегкий рік, в якому були і позитивні моменти. Нам вдалося утримати економічне зростання. Ми збільшуємо виробництво продукту, люди мають можливості працевлаштування. Але якщо ми хочемо наздогнати партнерів, наш пріоритет — підвищення економічного зростання”, — сказав В.Гройсман.
Після затвердження звіту очільник уряду оголосив, що його буде передано до парламенту.
Як повідомляв УНН, Прем'єр В.Гройсман заявив, що на 2018 рік головний пріоритет - зростання ВВП.