Кабмин одобрил увольнение председателя РГА на Закарпатье, который совершил смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил освобождение председателя Перечинской райгосадминистрации Закарпатской области Виктора Олефира, подозреваемого в смертельном ДТП. Об этом сообщил во время заседания правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Пожалуйста, по кадрам. Вот этот (председатель Перечинской РГА Виктор Олефир - ред.) из Закарпатской области - по собственному желанию. Понятно, что он будет нести уголовную ответственность ... У меня нет даже слов, такое горе принести в семьи", - сказал он.
Напомним, Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал голове Перечинской райгосадминистрации Виктору Олефиру, подозреваемому в смертельном ДТП, меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.
Напомним, председатель Перечинской районной государственной администрации в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице. Впоследствии в больнице скончалась вторая женщина, пострадавшая в результате ДТП.