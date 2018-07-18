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Кабмін схвалив звільнення голови РДА на Закарпатті, який вчинив смертельну ДТП

Кабмін схвалив звільнення голови РДА на Закарпатті, який вчинив смертельну ДТП

Київ • УНН

 • 8846 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив звільнення голови Перечинської райдержадміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра, підозрюваного у смертельній ДТП. Про це повідомив під час засідання уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Будь ласка, по кадрах. Ось цей (голова Перечинської РДА Віктор Олефір - ред.) з Закарпатської області - за власним бажанням. Зрозуміло, що він буде нести кримінальну відповідальність... У мене немає навіть слів, таке горе принести в родини", - сказав він.

Нагадаємо, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав голові Перечинської райдержадміністрації Віктору Олефіру, підозрюваному у смертельній ДТП, запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави.

Нагадаємо, голова Перечинської районної державної адміністрації у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні. Згодом у лікарні померла друга жінка, постраждала внаслідок ДТП.

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