Кабмін схвалив звільнення голови РДА на Закарпатті, який вчинив смертельну ДТП

"Будь ласка, по кадрах. Ось цей (голова Перечинської РДА Віктор Олефір - ред.) з Закарпатської області - за власним бажанням. Зрозуміло, що він буде нести кримінальну відповідальність... У мене немає навіть слів, таке горе принести в родини", - сказав він.



Нагадаємо, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав голові Перечинської райдержадміністрації Віктору Олефіру, підозрюваному у смертельній ДТП, запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави.



Нагадаємо, голова Перечинської районної державної адміністрації у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні. Згодом у лікарні померла друга жінка, постраждала внаслідок ДТП.