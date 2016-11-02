Кабмин одобрил увольнение гендиректора НТКУ З.Аласании (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил увольнение генерального директора Национальной телекомпании Украины Зураба Аласания. Об этом сообщил председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Относительно процедуры, мы согласовали (увольнение З.Аласании с должности гендиректора НТКУ - ред.). Нашим (Госкомтелерадио - ред.) должно произойти увольнение", - сказал О.Наливайко.
Стоит отметить, что во время голосования на заседании правительства за этот вопрос воздержались глава МВД Арсен Аваков, глава Минмолодьспорта Игорь Жданов и глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.
Накануне З.Аласания написал заявление на увольнение с должности главы НТКУ по собственному желанию.