Кабмін схвалив звільнення гендиректора НТКУ З.Аласанії (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив звільнення генерального директора Національної телекомпанії України Зураба Аласанії. Про це повідомив голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко після засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"За процедурою, ми погодили (звільнення З.Аласанії з посади гендиректора НТКУ - ред.). Нашим (Держкомтелерадіо - ред.) має відбутися звільнення", - сказав О.Наливайко.
Варто зазначити, що під час голосування на засіданні уряду за це питання утрималися голова МВС Арсен Аваков, голова Мінмолодьспорту Ігор Жданов і голова Мінінфраструктури Володимир Омелян.
Напередодні З.Аласанія написав заяву на звільнення з посади голови НТКУ за власним бажанням.