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Актуальное
Кабмин одобрил законопроект, который поможет Украине подняться в рейтинге Doing Business

Кабмин одобрил законопроект, который поможет Украине подняться в рейтинге Doing Business

Киев  •  УНН

 • 10284 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционного климата в Украине”. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на Минэкономразвития.

“Правительство одобрило законопроект, направленный на повышение позиции Украины в рейтинге Doing Business”, — говорится в сообщении.

Документ зарегистрирован в Верховной Раде под номером 6540 от 6 июня 2017 года. Законопроект нуждался в доработке, поэтому Минэкономразвития внесло в него необходимые изменения, а КМУ одобрил обновленный документ.

“Экономика Украины требует капитальных инвесторов, украинский бизнес — облегчение условий деятельности. Именно этого мы пытаемся достичь посредством изменений, которые предлагает законопроект № 6540. Чтобы они были максимально эффективными, мы прислушиваемся к мнению бизнеса, депутатов, и надеемся, что новую версию законопроекта комитет поддержит”, - прокомментировал решение правительства министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Проект закона №6540 предлагает отменить паевой взнос в развитие инфраструктуры населенного пункта.

По данным рейтинга Doing Business 2017 существование паевого взноса увеличивает расходы на административные процедуры в строительстве в Украине (при условии строительства промышленного объекта) в среднем до 15,2%. По показателю стоимости регуляторных процедур Украина среди 185 стран мира занимает 175 место.

Законопроект также предлагает усилить защиту прав миноритарных акционеров путем установления ограничений и ответственности мажоритарного акционера за злоупотребление своими правами.

Новая редакция законопроекта № 6540 содержит положения об ответственности лиц с заинтересованностью и должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные сделкой с заинтересованностью, согласие на совершение которого была предоставлена ​​мажоритарным акционером или назначенными им лицами. Также проект закона расширяет круг сделок, которые считаются сделками с заинтересованностью для того, чтобы они покрывали большее количество отношений акционерного общества с его связанными контрагентами.

Минэкономразвития предлагает ввести новый механизм обеспечения исполнения договорных обязательств — право доверительной собственности.

Проект закона предлагает установить требование о наличии высшего специализированного образования у лиц, разрабатывающих градостроительную документацию, осуществляющих архитектурное и инженерно-строительное проектирование, технический надзор, экспертизы, обследования и инжиниринговую деятельность в строительстве. Норма обусловлена ​​тем, что осуществление сложной специализированной деятельности в строительстве лицами, не имеющими соответствующего высшего образования, создает чрезмерные риски для безопасности жизни и здоровья граждан, а также не соответствовало лучшим мировым практикам.

МЭРТ инициировало упорядочение порядка присвоения строительного адреса объектам строительства и адреса законченному строительством объекта. Проект закона предлагает разрешить инвестору не ждать присвоении почтового адреса месту, на котором будет расположен будущий завод, а указывать в документах кадастровый номер и координаты GPS.

Принятие этого законопроекта будет способствовать упрощению условий ведения бизнеса, улучшению инвестиционной привлекательности страны, устранению излишних бюрократических процедур и уменьшению уровня коррупции.

Напомним, принятие Кодекса процедур банкротства станет позитивным сигналом для инвесторов и существенно поднимет Украину в рейтинге Doing Busiess.

Украинские Национальные Новости

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