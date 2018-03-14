Кабмін схвалив законопроект, що допоможе України піднятись в рейтингу Doing Business
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційного клімату в Україні”. Відповідне рішення прийняте на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.
“Уряд схвалив законопроект, спрямований на підвищення позиції України в рейтингу Doing Business”, — сказано у повідомленні.
Документ зареєстрований у Верховній Раді під номером 6540 від 6 червня 2017 року. Законопроект потребував доопрацювання, тому Мінекономрозвитку внесло до нього необхідні зміни, а КМУ схвалив оновлений документ.
“Економіка України потребує капітальних інвесторів, український бізнес — полегшення умов діяльності. Саме цього ми намагаємося досягнути через зміни, які пропонує законопроект № 6540. Щоб вони були максимально ефективними, ми прислухаємося до думки бізнесу, депутатів, і сподіваємося, що нову версію законопроекту комітет підтримає”, — прокоментував рішення уряду міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Проект закону № 6540 пропонує скасувати пайовий внесок у розвиток інфраструктури населеного пункту.
За даними рейтингу Doing Business 2017 існування пайового внеску збільшує витрати на адміністративні процедури у будівництві в Україні (за умови будівництва промислового об’єкта) у середньому до 15,2%. За показником вартості регуляторних процедур Україна серед 185 країн світу займає 175 місце.
Законопроект також пропонує підсилити захист прав міноритарних акціонерів шляхом встановлення обмежень та відповідальності мажоритарного акціонера за зловживання своїми правами.
Нова редакція законопроекту № 6540 містить положення про відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами. Також проект закону розширює коло правочинів, які вважаються правочинами із заінтересованістю для того, щоб вони покривала більшу кількість відносин акціонерного товариства з його пов’язаними контрагентами.
Мінекономрозвитку також пропонує запровадити новий механізм забезпечення виконання договірних зобов’язань — право довірчої власності.
Проект закону пропонує встановити вимогу щодо наявності вищої спеціалізованої освіти в осіб, які розробляють містобудівну документацію, здійснюють архітектурне та інженерно-будівельне проектування, технічний нагляд, експертизи, обстеження та інжинірингову діяльність у будівництві. Норма зумовлена тим, що здійснення складної спеціалізованої діяльності у будівництві особами, які не мають відповідної вищої освіти, створює надмірні ризики для безпеки життя та здоров’я громадян, а також не відповідало кращим світовим практикам.
МЕРТ ініціювало впорядкування порядку присвоєння будівельної адреси об’єкту будівництва та адреси закінченому будівництвом об’єкту. Проект закону пропонує дозволити інвестору не чекати присвоєння поштової адреси місцю, на якому буде розташований майбутній завод, а вказувати в документах кадастровий номер і координати GPS.
Ухвалення цього законопроекту сприятиме спрощенню умов ведення бізнесу, покращенню інвестиційної привабливості країни, усуненню зайвих бюрократичних процедур і зменшенню рівня корупції.
Нагадаємо, ухвалення Кодексу процедур банкрутства стане позитивним сигналом для інвесторів та суттєво підніме Україну в рейтингу Doing Busiess.