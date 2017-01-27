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Кабмин одобрил трехлетнюю стратегию реформы ГосЧС

Кабмин одобрил трехлетнюю стратегию реформы ГосЧС

Киев • УНН

 • 13228 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Кабинет министров одобрил стратегию реформирования системы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Принятие этого решения будет способствовать созданию современной эффективной системы предотвращения чрезвычайных ситуаций и предотвращения пожаров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в соответствии со стратегией в течение трех лет будут создаваться новые и реформироваться существующие пожарно-спасательные подразделения (пожарные части) местной и добровольной пожарной охраны в объединенных территориальных общинах. Кроме того, уже начато техническое переоснащение ГосЧС современной техникой, добавили в пресс-службе.

"Указанным документом регламентируется возложение на органы местного самоуправления ответственности за пожарную безопасность населенных пунктов и территорий. Отныне именно органы местного самоуправления должны стимулировать граждан вступать в местную пожарную охрану, добровольные пожарные (аварийно-спасательные) формирования. В регионах вводится формирование волонтерского движения в сфере гражданского защиты, подготовка добровольных-пожарных и включение их в расчет сил реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары", - сказано в сообщении.

Сообщается, что будет усиливаться также ответственность руководителей субъектов хозяйствования за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности с введением влиятельных административных санкций.

"Ожидается, что реализация стратегии, рассчитанной на три года, обеспечит достаточный уровень безопасности населения, защищенность территорий, объектов экономики от угроз природного и техногенного характера, повысит эффективность функционирования сил гражданской защиты", - говорится в сообщении.

Указано, что финансирование мероприятий стратегии будет осуществляться за счет государственного и местных бюджетов, в пределах расходов, предусмотренных главным распорядителям средств на соответствующий год, а также с привлечением других не запрещенных законодательством источников, в том числе международной технической помощи.

Украинские Национальные Новости

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