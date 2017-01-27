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Кабмін схвалив трирічну стратегію щодо реформи ДСНС

Кабмін схвалив трирічну стратегію щодо реформи ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Кабінет міністрів схвалив стратегію реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

"Прийняття цього рішення сприятиме створенню сучасної ефективної системи запобігання надзвичайним ситуаціям та профілактики пожежам", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідно до стратегії протягом трьох років будуть створюватися нові та реформуватися існуючі пожежно-рятувальні підрозділи (пожежні частини) місцевої і добровільної пожежної охорони в об'єднаних територіальних громадах. Крім того, вже розпочато технічне переоснащення ДСНС сучасною технікою, додали у прес-службі.

"Зазначеним документом регламентується покладання на органи місцевого самоврядування відповідальності за пожежну безпеку населених пунктів і територій. Відтепер саме органи місцевого самоврядування мають стимулювати громадян вступати у місцеву пожежну охорону, добровільні пожежні (аварійно-рятувальні) формування. У регіонах запроваджується формування волонтерського руху у сфері цивільного захисту, підготовка добровільних-пожежних та включення їх до розрахунку сил реагування на надзвичайні ситуації та пожежі", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що посилюватиметься також відповідальність керівників суб'єктів господарювання за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки із запровадженням впливових адміністративних санкцій.

"Очікується, що реалізація стратегії, яка розрахована на три роки, забезпечить достатній рівень безпеки населення, захищеність територій, об’єктів економіки від загроз природного і техногенного характеру, підвищить ефективність функціонування сил цивільного захисту", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що фінансування заходів стратегії здійснюватиметься за рахунок державного та місцевих бюджетів, у межах видатків, передбачених головним розпорядникам коштів на відповідний рік, а також із залученням інших не заборонених законодавством джерел, зокрема міжнародної технічної допомоги.

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