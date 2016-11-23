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Кабмин одобрил проект соглашения со Швейцарией об упрощении оформления виз

Киев • УНН

 • 6708 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Швейцарским Федеральным Советом об упрощении оформления виз. Об этом говорится в сообщении КМУ, передает УНН.

Кабмин одобрил проект соглашения со Швейцарией об упрощении оформления виз

В правительстве объяснили, что после подписания и утверждения этого соглашения, граждане Украины смогут оформлять визы в Швейцарию по упрощенной процедуре.

Положения этого соглашения, отметили в КМУ, регламентируют условия и порядок упрощенного оформления для граждан Украины виз, в том числе многократных, расширяют категории граждан Украины, которые пользуются визовыми упрощениями, а также обусловливают отмену визовых сборов за оформление виз для определенных категорий граждан Украины.

Украинские Национальные Новости

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