Кабмин одобрил проект соглашения со Швейцарией об упрощении оформления виз

В правительстве объяснили, что после подписания и утверждения этого соглашения, граждане Украины смогут оформлять визы в Швейцарию по упрощенной процедуре.

Положения этого соглашения, отметили в КМУ, регламентируют условия и порядок упрощенного оформления для граждан Украины виз, в том числе многократных, расширяют категории граждан Украины, которые пользуются визовыми упрощениями, а также обусловливают отмену визовых сборов за оформление виз для определенных категорий граждан Украины.