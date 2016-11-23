Кабмин одобрил проект соглашения со Швейцарией об упрощении оформления виз
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Швейцарским Федеральным Советом об упрощении оформления виз. Об этом говорится в сообщении КМУ, передает УНН.
В правительстве объяснили, что после подписания и утверждения этого соглашения, граждане Украины смогут оформлять визы в Швейцарию по упрощенной процедуре.
Положения этого соглашения, отметили в КМУ, регламентируют условия и порядок упрощенного оформления для граждан Украины виз, в том числе многократных, расширяют категории граждан Украины, которые пользуются визовыми упрощениями, а также обусловливают отмену визовых сборов за оформление виз для определенных категорий граждан Украины.