Кабмін схвалив проект угоди зі Швейцарією про спрощення оформлення віз

В уряді пояснили, що після підписання та затвердження цієї угоди, громадяни України матимуть змогу оформлювати візи до Швейцарії за спрощеною процедурою.

Положення цієї угоди, зазначили у КМУ, регламентують умови і порядок спрощеного оформлення для громадян України віз, у тому числі багаторазових, розширюють категорії громадян України, які користуються візовими спрощеннями, а також обумовлюють скасування візових зборів за оформлення віз для певних категорій громадян України.