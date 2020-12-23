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Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кто получил должности

Киев • УНН

 • 31240 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кто получил должности

"На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за:

увольнение Витренко Андрея Александровича - с должности заместителя министра образования и науки Украины.
увольнение Шкуракова Василия Александровича - с должности заместителя министра финансов Украины (по собственному желанию)", - отметил Мокан.

Добавим, что одновременно Андрея Витренко было назначено заместителем министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции.

А вот на должность заместителя министра образования и науки Украины был назначен Веру Рогову.

Добавим, что заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина) стал Андрей Лордкипанидзе.

"(Кабмин одобрил - ред.) назначения Вовнюк Анатолия Витальевича - заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
Назначение Кириенко Татьяны Павловны - членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", - добавил нардеп.

Также Кабмин согласовал:
назначение Алексея Смирнова - первым заместителем председателя Луганской ОГА (областной военно-гражданской администрации).
назначение Олега Муратова - заместителем председателя Одесской ОГА.
назначение Анны Колесник - первой заместителем главы Сумской ОГА.
назначение Вячеслава Печененко - заместителем председателя Сумской ОГА.
назначение Сергея Тюрина - первым заместителем председателя Хмельницкой ОГА.

Напомним, в понедельник, 21 декабря, во время экстренного заседания Кабмина, экс-директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики.

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