Кабмін схвалив низку кадрових рішень: хто отримав посади
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за:
звільнення Вітренка Андрія Олександровича — з посади заступника міністра освіти і науки України.
звільнення Шкуракова Василя Олександровича — з посади заступника міністра фінансів України (за власним бажанням)”, - зазначив Мокан.
Додамо, що водночас Андрія Вітренка було призначено заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.
А от на посаду заступника міністра освіти і науки України було призначено Віру Рогову.
Додамо, що заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину) став Андрій Лордкіпанідзе.
“(Кабмін схвалив — ред.) призначення Вовнюка Анатолія Віталійовича — заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
призначення Кірієнко Тетяни Павлівни — членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)”, - додав нардеп.
Також Кабмін погодив:
призначення Олексія Смирнова - першим заступником голови Луганської ОДА (Обласної військово-цивільної адміністрації).
призначення Олега Муратова - заступником голови Одеської ОДА.
призначення Анни Колісник - першою заступницею голови Сумської ОДА.
призначення Вячеслава Печененка - заступником голови Сумської ОДА.
призначення Сергія Тюріна - першим заступником голови Хмельницької ОДА.
Нагадаємо, у понеділок, 21 грудня, під час екстреного засідання Кабміну, ексдиректор НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко став виконуючим обов'язки міністра енергетики.