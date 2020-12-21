Вітренко очолив Міненерго

"Юрія Вітренка щойно призначили в.о. міністра енергетики на екстреному кадровому Кабміні", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 17 грудня, не підтримала постанову про призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром України – міністром енергетики України. Відповідне рішення підтримали 186 народних депутатів України.

Тоді Вітренко вирішив йти в заступники міністра енергетики і вже подав декларацію.

Також сьогодні стало відомо, що Ольга Буславець написала заяву на звільнення з посади першого заступника міністра енергетики України.