Буславець написала заяву на звільнення з посади першого заступника міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Ольга Буславець написала заяву на звільнення з посади першого заступника міністра енергетики України, повідомляє УНН.
"Прийняла таке рішення. Наразі коментарів щодо причин та подальших планів не буде. Але далі обов‘язково буде..." - написала Буславець на своїй сторінці у Facebook і оприлюднила заяву на звільнення.
Додамо, що у документі Буславець вказала, що просить звільнити її з посади з 22 грудня 2020 року.
Нагадаємо, Ольга Буславець виконувала обов’язки міністра з квітня 2020 року. 20 листопада на позачерговому засіданні Уряду прийнято рішення про визнання таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету міністрів України № 604 про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра енергетики на Ольгу Буславець. Вона зайняла посаду першого заступника міністра енергетики.
Водночас, тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики покладено на Юрія Бойка, який до цього працював заступником міністра. На цій посаді він може перебувати не більше 30 днів, згідно із новим законом.
До цього в 2015 — 2017 роках Буславець працювала директором Департаменту електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
2017 — 2020 — генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості.