Скандальний Вітренко подав декларацію вже на іншу посаду в Міненерго: що “забув” вказати

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 90956 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 63311 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 66252 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 75146 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 97277 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 123832 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 208226 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214018 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185076 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174870 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.5м/с
68%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 49955 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 67000 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 104567 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 73611 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 96005 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 90984 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 99073 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 251721 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 278091 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 362747 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 19294 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 19151 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 21767 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 22536 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 106592 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Скандальний Вітренко подав декларацію вже на іншу посаду в Міненерго: що “забув” вказати

Київ • УНН

 • 13791 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Колишній виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко подав декларацію як претендент на посаду заступника міністра енергетики, повідомляє УНН.

Скандальний Вітренко подав декларацію вже на іншу посаду в Міненерго: що “забув” вказати

Вітренко повідомив, що у 2019 році він отримав 53,2 млн грн заробітної плати і 2,2 млн грн гонорару у НАК “Нафтогаз України” торік.

Задекларував він чотири квартири у Києві, які належать йому та його родині. Зазначив, що набуті вони впродовж 1996 — 2012 рр. Також він вказав два автомобілі — VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2008 року та RANGE ROVER EVOQUE 2014 року, які належать його дружині.

Водночас у 2018 році ЗМІ повідомляли про те, що 20 вересня Вітренко з банківського рахунку в Ощадбанку відправив на рахунок дружини Ірини Шафранової-Вітренко в Ліхтенштейні 1 млн 900 тис. євро та 2 млн 900 тис. доларів. Проте, в згаданій декларації Вітренко не вказує ані наявність банківських рахунків, ані наявність готівки.

Також, за словами народного депутата від “Батьківщини” Михайла Волинця, Вітренко проживає у Мюнхені — має там маєток, охоронців та люксові авто. Але жодних данних про це Вітренко у своїй декларації не вказав.

Нагадаємо, 17 грудня Рада не підтримала призначення Вітренка міністром енергетики. За нього проголосувало лише 186 депутатів. Серед причин називали провали Вітренка в “Нафтогазі” та антисоціальну політику, яку він планує впровадити на посаді очільника Міненерго. 

УНН повідомляв, що до приходу Вітренка в “Нафтогаз” (2014 р.) вартість газу для населення становила 1,4 грн за куб. м. Після звільнення Вітренка з “Нафтогазу” (2020 р.) вартість газу зросла до 6,9 грн за куб. м. Проте, це не завадило Вітренко отримати близько 8 млн доларів премій за вагомі досягнення. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52