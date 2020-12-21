Скандальний Вітренко подав декларацію вже на іншу посаду в Міненерго: що “забув” вказати
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Колишній виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко подав декларацію як претендент на посаду заступника міністра енергетики, повідомляє УНН.
Вітренко повідомив, що у 2019 році він отримав 53,2 млн грн заробітної плати і 2,2 млн грн гонорару у НАК “Нафтогаз України” торік.
Задекларував він чотири квартири у Києві, які належать йому та його родині. Зазначив, що набуті вони впродовж 1996 — 2012 рр. Також він вказав два автомобілі — VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2008 року та RANGE ROVER EVOQUE 2014 року, які належать його дружині.
Водночас у 2018 році ЗМІ повідомляли про те, що 20 вересня Вітренко з банківського рахунку в Ощадбанку відправив на рахунок дружини Ірини Шафранової-Вітренко в Ліхтенштейні 1 млн 900 тис. євро та 2 млн 900 тис. доларів. Проте, в згаданій декларації Вітренко не вказує ані наявність банківських рахунків, ані наявність готівки.
Також, за словами народного депутата від “Батьківщини” Михайла Волинця, Вітренко проживає у Мюнхені — має там маєток, охоронців та люксові авто. Але жодних данних про це Вітренко у своїй декларації не вказав.
Нагадаємо, 17 грудня Рада не підтримала призначення Вітренка міністром енергетики. За нього проголосувало лише 186 депутатів. Серед причин називали провали Вітренка в “Нафтогазі” та антисоціальну політику, яку він планує впровадити на посаді очільника Міненерго.
УНН повідомляв, що до приходу Вітренка в “Нафтогаз” (2014 р.) вартість газу для населення становила 1,4 грн за куб. м. Після звільнення Вітренка з “Нафтогазу” (2020 р.) вартість газу зросла до 6,9 грн за куб. м. Проте, це не завадило Вітренко отримати близько 8 млн доларів премій за вагомі досягнення.