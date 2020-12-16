НАК "Нафтогаз" вже виплатив Вітренку 7,2 млн доларів замість 4 млн доларів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У ситуації з премією за перемогу в арбітражі Стокгольма у справі про транзит газу НАК “Нафтогаз” вже виплатив колишньому виконавчому директору Юрію Вітренко 7,2 млн доларів замість раніше витребуваних ним 4 млн доларів. Про це повідомляє Телеграм-канал “Україна 24”, передає УНН.
“Замість 4 млн доларів колишньому виконавчому директору НАК „Нафтогаз“, а зараз кандидату на посаду глави Міненерго Юрія Вітренко вже виплатили 7,290 млн доларів! Після вирахування податків сума до зарахування склала 170 млн гривень. Гроші вже зараховані на його рахунок UA +833226690000026208003207069”, — йдеться в повідомленні.
Інформаційний ресурс нагадує, що під час роботи Ю.Вітренко дефіцит НАК “Нафтогаз” склав близько 19 млрд грн.
“Дійсно за такий результат потрібно ще й преміювати?” — відзначається в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що на цьому тижні Ю.Вітренко може бути призначений першим віце-прем’єр-міністром — міністром енергетики. 15 грудня НАК прийняв рішення про виплату колишньому співробітнику 4 млн доларів, таким чином знявши конфлікт інтересів — в лютому Ю.Вітренко подав позов проти НАК за відмову виплачувати йому цю премію.