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Скандальный Витренко подал декларацию уже на другую должность в Минэнерго: что "забыл" указать

Киев • УНН

 • 13791 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал декларацию как претендент на должность заместителя министра энергетики, сообщает УНН.

Скандальный Витренко подал декларацию уже на другую должность в Минэнерго: что "забыл" указать

Витренко сообщил, что в 2019 году он получил 53,2 млн грн заработной платы и 2,2 млн грн гонорара в НАК "Нафтогаз Украины" в прошлом году.

Задекларировал он четыре квартиры в Киеве, принадлежащие ему и его семье. Отметил, что приобретены они в течение 1996 - 2012 гг. Тоже он указал два автомобиля - VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2008 и RANGE ROVER EVOQUE 2014 года, которые принадлежат его жене.

В то же время в 2018 году СМИ сообщали о том, что 20 сентября Витренко с банковского счета в Ощадбанке отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов. Однако, в упомянутой декларации Витренко не указывает ни наличие банковских счетов, ни наличие наличности.

Также, по словам народного депутата от "Батькивщины" Михаила Волынца, Витренко проживает в Мюнхене - имеет там дом, охранников и люксовые авто. Но никаких данных об этом Витренко в своей декларации не указал.

Напомним, 17 декабря Рада не поддержала назначение Витренко министром энергетики. За него проголосовало лишь 186 депутатов. Среди причин называли провалы Витренко в "Нафтогазе" и антисоциальную политику, которую он планирует внедрить в должности главы Минэнерго.

УНН сообщал, что до прихода Витренко в "Нафтогаз" (2014) стоимость газа для населения составляла 1,4 грн за куб. м. После увольнения Витренко с "Нафтогаза" (2020) стоимость газа выросла до 6,9 грн за куб. м. Однако, это не помешало Витренко получить около 8 млн долларов премий за весомые достижения.

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