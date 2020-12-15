Потенційний міністр енергетики Вітренко має намір ввести антисоціальну політику - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні було засідання фракції з Президентом і Прем'єр-міністром. Обговорювали кадрові питання, в тому числі кандидатуру Юрія Вітренка на міністра енергетики. Про це в своєму Telegram повідомив народний депутат Євген Шевченко, передає УНН.
"Кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра він же міністр енергетики підтримаю тільки після підписання кандидатом зобов'язань щодо зниження тарифів для населення.
За його риторики вже можна зрозуміти антисоціальну ринкову політику, щодо громадян України", - повідомив Шевченко.
На його переконання, кожен нардеп повинен особисто відповідати перед виборцями за кадрові голосування.
"Ідіть працювати на олігархів - у самих олігархів, досить працювати для олігархів на державних посадах", - підсумував Шевченко.
Нагадаємо, Юрій Вітренко син лідера Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко, яка називає прем'єра Дениса Шмигаля нацистом.
Самого Вітренка пов'язують з Ігорем Коломойським і "сім'єю" Віктора Януковича.
Зараз Вітренко судиться з НАК "Нафтогазом" за виплату йому 4 млн доларів премій за вагомі досягнення в роботі. А провину за збиток "Нафтогазу" в понад 11 млрд грн і подорожчання газу для населення на 35% перекладає на "інших нечесних менеджерів".
Раніше УНН повідомляв, що проти Вітренка в ЄС, Голосі і Батьківщині.