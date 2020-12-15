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Голос, Батькивщина и ЕС не будут поддерживать Витренко на должность министра энергетики

Киев • УНН

 • 23762 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Назначение Юрия Витренко министром энергетики народные депутаты из фракций "Голос", "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" не собираются поддерживать, передает УНН.

Голос, Батькивщина и ЕС не будут поддерживать Витренко на должность министра энергетики

В частности потому, что кандидатура Витренко является противоречивой, говорит член фракции "Батькивщина" Михаил Волынец.

"Я не буду голосовать за Витренко. Знаю кто еще из моих коллег не проголосует. Это кандидатура противоречива. И это кандидатура Коломойского, поэтому не стоит. И конфликт интересов. Пусть он сам там себе живет, полиция им интересуется немецкая, обращаю внимание", - сказал он.

О том, что к Витренко есть много замечаний, сказал и член комитета по вопросам энергетики, народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Михаил Бондарь.

"Мы - оппозиционная сила, и кадровые вопросы вообще не поддерживаем. Это - приоритет коалиции, в данном случае монобольшинства. Хотят ставить этого человека на должность министра - это их выбор. Но несмотря на то, что мы не будем голосовать, к самой кандидатуре есть много замечаний, по его предыдущим должностям, которые он занимал. Поэтому, даже если бы мы были в коалиции, поддержка его кандидатуры стояла бы под вопросом", - говорит Бондарь.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры, народный депутат от партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что их фракция также не собирается поддерживать кандидатуру Витренко.

"Вы знаете, мы вообще не голосуем за кадровые назначения монобольшинства. Поэтому в нашем случае ответ один - скорее всего, нет. Монобольшинство должно назначать тех людей, за которых они несут ответственность, они назначать кандидатуру должны. Поэтому это наша такая позиция, мы не планируем", - подчеркнула она.

Напомним, Юрий Витренко сын лидера Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии Витренко, которая называет премьера Дениса Шмыгаля нацистом. Самого Витренко связывают с Игорем Коломойским и "семьей" Виктора Януковича.

Сейчас Витренко судится с НАК "Нафтогазом" за выплату ему 4 млн долларов премий за весомые достижения в работе. А вину за убыток "Нафтогаза" в более 11 млрд грн и подорожание газа для населения на 35% перекладывает на "других нечестных менеджеров".

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