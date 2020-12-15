Голос, Батьківщина та ЄС не будуть підтримувати Вітренка на посаду міністра енергетики

Зокрема тому, що кандидатура Вітренка є суперечливою, каже член фракції “Батьківщина” Михайло Волинець.

“Я не буду голосувати за Вітренка. Знаю хто ще з моїх колег не проголосує. Це кандидатура суперечлива. І це кандидатура Коломойського, тому не варто. І конфлікт інтересів. Хай він сам там собі живе, поліція ним цікавиться німецька, звертаю увагу”, — сказав він.

Про те, що до Вітренка є багато зауважень, сказав і член комітету з питань енергетики, народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Михайло Бондар.

“Ми — опозиційна сила, і кадрові питання взагалі не підтримуємо. Це — пріоритет коаліції, в даному випадку монобільшості. Хочуть ставити цю людину на посаду міністра — це їх вибір. Але попри те, що ми не будемо голосувати, до самої кандидатури є багато зауважень, за його попередні посади, які він займав. Тому, навіть якби ми були у коаліції, підтримка його кандидатури стояла б під питанням”, — говорить Бондар.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, народний депутат від партії “Голос” Юлія Клименко заявила, що їх фракція також не збирається підтримувати кандидатуру Вітренка.

“Ви знаєте, ми взагалі не голосуємо за кадрові призначення монобільшості. Тому в нашому випадку відповідь одна — скоріше за все, ні. Монобільшість має призначати тих людей, за які вони несуть відповідальність, вони призначати кандидатуру повинні. Тому це наша така позиція, ми не плануємо”, — наголосила вона.

Нагадаємо, Юрій Вітренко син лідерки Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко, яка називає прем’єра Дениса Шмигаля нацистом. Самого Вітренко пов’язують з Ігорем Коломойським та “сім’єю” Віктора Януковича.

Нині Вітренко судиться з НАК “Нафтогазом” за виплату йому 4 млн доларів премій за вагомі досягнення у роботі. А провину за збиток “Нафтогазу” у понад 11 млрд грн та здорожчання газу для населення на 35% перекладає на “інших нечесних менеджерів”.