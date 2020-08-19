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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72677 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99639 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123774 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105636 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125537 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100806 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101704 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

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Кабмин одобрил концепцию реформы финансирования обеспечения населения культурными услугами

Кабмин одобрил концепцию реформы финансирования обеспечения населения культурными услугами

Киев  •  УНН

 • 13802 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет Министров на сегодняшнем заседании принял распоряжение об утверждении концепции реформы финансирования системы обеспечения населения культурными услугами, разработанной Министерством культуры и информационной политики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

"Документ определяет руководящие принципы, пути, задачи и сроки формирования и реализации государственной политики, направленной на создание нового и эффективного механизма финансирования сферы культуры", - говорится в сообщении.

Так, основными задачами реформы являются:

▪️ формирование моделей финансирования культурных услуг, предоставляемых государственными и коммунальными учреждениями культуры;
▪️ обновление системы оплаты труда работников сферы культуры;
▪️ создание возможностей для развития социокультурной инфраструктуры на региональном и местном уровнях;
▪️ внедрение проектного подхода для формирования конкурентных рынков культурных услуг;
▪️ внедрение механизма государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов в сфере культуры;
▪️ распространение применения других инструментов финансирования сферы культуры.

Сообщается, что срок реализации концепции - 2020-2025 годы.

Напомним, что в Одессе откроют два новых университета.

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