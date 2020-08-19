В Одесі відкриють два нові університети

"Кабмін утворив Державний університет "Одеська політехніка" із подальшим приєднанням до нього Одеського національного політехнічного університету та Севастопольського національного технічного університету", - написав нардеп.

Також Кабмін утворив Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку із подальшим приєднанням до нього Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова та Одеської державної академії технічного регулювання та якості.

Нагадаємо, що МОН планує збільшити вагу атестату при вступі до вишів.