В Одесі відкриють два нові університети
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабінет міністрів затвердив рішення про створення Державного університету "Одеська політехніка" та Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Кабмін утворив Державний університет "Одеська політехніка" із подальшим приєднанням до нього Одеського національного політехнічного університету та Севастопольського національного технічного університету", - написав нардеп.
Також Кабмін утворив Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку із подальшим приєднанням до нього Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова та Одеської державної академії технічного регулювання та якості.
Нагадаємо, що МОН планує збільшити вагу атестату при вступі до вишів.