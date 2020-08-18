МОН планує збільшити вагу атестату при вступі до вишів - Шкарлет

“Маємо на меті збільшення ваги атестату при вступі до закладів вищої освіти, а відтак зростання вмотивованості учнів до навчання в середній школі”, — розповів Шкарлет.

Додамо, 13 серпня стартував прийом електронних заяв у виші від вступників.

Нагадаємо, починаючи з вересня цього року, стартує пілотний проект “Підприємницький університет”, у межах якого в українських вишах викладатимуть курс “Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами”.