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МОН планує збільшити вагу атестату при вступі до вишів - Шкарлет

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністерство освіти і науки України планує збільшити вагу атестату при вступі до закладів вищої освіти. Про це під час конференції сказав т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.

“Маємо на меті збільшення ваги атестату при вступі до закладів вищої освіти, а відтак зростання вмотивованості учнів до навчання в середній школі”, — розповів Шкарлет.

Додамо, 13 серпня стартував прийом електронних заяв у виші від вступників.

Нагадаємо, починаючи з вересня цього року, стартує пілотний проект “Підприємницький університет”, у межах якого в українських вишах викладатимуть курс “Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами”.

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