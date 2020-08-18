МОН планує збільшити вагу атестату при вступі до вишів - Шкарлет
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністерство освіти і науки України планує збільшити вагу атестату при вступі до закладів вищої освіти. Про це під час конференції сказав т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.
“Маємо на меті збільшення ваги атестату при вступі до закладів вищої освіти, а відтак зростання вмотивованості учнів до навчання в середній школі”, — розповів Шкарлет.
Додамо, 13 серпня стартував прийом електронних заяв у виші від вступників.
Нагадаємо, починаючи з вересня цього року, стартує пілотний проект “Підприємницький університет”, у межах якого в українських вишах викладатимуть курс “Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами”.