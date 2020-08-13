Відсьогодні стартує прийом електронних заяв у виші від вступників

“Сьогодні, 13 серпня 2020 року, розпочато прийом електронних заяв на вступ до вишів на бакалавра (наскрізного магістра) після 11 класів. Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети та триватиме до 22 серпня (до 16 серпня для вступників, які проходять творчі конкурси або складають вступні іспити замість ЗНО у виші, але не зробили цього у період з 1 по 12 серпня)”, — йдеться у повідомленні.

У МОН наголошують, що вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у будь-який виш без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які вони подаються. Кількість поданих заяв на контракт не обмежується.

“Важливо пам’ятати, що після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету буде вже неможливо. Тому краще пересвідчитись ще раз, що всі дані підвантажені у е-кабінет коректно. Зміна середнього бала після подання першої заяви можлива лише шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява”, — роз’яснили у МОН.

Також зазначається, що рекомендації на бюджет будуть відомими не пізніше 27 серпня, виконати вимоги до зарахування потрібно буде до 18:00 31 серпня, а зарахування таких вступників відбудеться 5 вересня.

Нагадаємо, за даними уряду, виші зможуть прийняти на бюджет на близько 6% більше "бакалаврів".