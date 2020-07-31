Вступ 2020: виші зможуть прийняти на бюджет на близько 6% більше "бакалаврів"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Цього року державне замовлення за освітнім ступенем "бакалавр" складає 84,6 тис. місць, що майже на 6% більше ніж минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
"У 2020 році загалом по Україні державне замовлення за освітнім ступенем "Бакалавр" складає 84,6 тис. місць (в тому числі за денною формою – 77,6 тис), що на 5,9% більше, ніж у 2019 році. Крім того, за ОС "Магістр" на основі ПЗСО обсяг держзамовлення складає 6,04 тис. місць (магістри медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у 2020 році збільшилась кількість випускників 11-х класів на 11%, у порівнянні із 2019 роком, тож і державне замовлення на бакалаврів та магістрів на основі повної загальної середньої освіти було відповідно збільшене. Також цього року на аспірантуру та докторантуру державне замовлення складає 4 288 та 431 місць відповідно.
"Загалом же держава виділила кошти на підготовку 176,5 тис фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти та наукових установах", - додали в уряді.
Нагадаємо, юнаки віком 18-19 років можуть бути призвані на строкову службу лише за власним бажанням, що підтверджується письмовою заявою. Випускники-бакалаври, які бажають вступити на програму "магістр", отримають відстрочку до 1 жовтня 2020 року.