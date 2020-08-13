С сегодняшнего дня стартует прием электронных заявлений в вузы от абитуриентов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90179 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103356 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128934 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108596 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128753 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101584 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102345 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104096 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

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С сегодняшнего дня стартует прием электронных заявлений в вузы от абитуриентов

С сегодняшнего дня стартует прием электронных заявлений в вузы от абитуриентов

Киев  •  УНН

 • 28220 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. С сегодняшнего дня начинается электронный прием документов в вузы на бакалавра (сквозного магистра) после 11 класса. Прием электронных заявлений продлится до 22 августа, а результаты на бюджетные места будут известны не позднее 27 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Сегодня, 13 августа 2020 года, начат прием электронных заявлений на поступление в вузы на бакалавра (сквозного магистра) после 11 классов. Подача заявлений осуществляется онлайн через электронные кабинеты и продлится до 22 августа (до 16 августа для абитуриентов, которые проходят творческие конкурсы или сдают вступительные экзамены вместо ВНО в вузы, но не сделали этого в период с 1 по 12 августа)", - говорится в сообщении.

В МОН отмечают, что поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любой вуз без ограничения по количеству специальностей, на которые они подаются. Количество поданных заявлений на контракт не ограничивается.

"Важно помнить, что после подачи первого заявления внести любые изменения в электронный кабинет будет уже невозможно. Поэтому лучше убедиться еще раз, что все данные подгружены в электронной кабинет корректно. Изменение среднего балла после подачи первого заявления возможно только путем обращения поступающего в учреждение образования, где было зарегистрирована первое заявление", - разъяснили в МОН.

Также отмечается, что рекомендации на бюджет будут известны не позднее 27 августа, выполнить требования к зачислению нужно будет до 18:00 31 августа, а зачисление таких поступающих состоится 5 сентября.

Напомним, по данным правительства, вузы смогут принять на бюджет на около 6% больше "бакалавров".

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