С сегодняшнего дня стартует прием электронных заявлений в вузы от абитуриентов

"Сегодня, 13 августа 2020 года, начат прием электронных заявлений на поступление в вузы на бакалавра (сквозного магистра) после 11 классов. Подача заявлений осуществляется онлайн через электронные кабинеты и продлится до 22 августа (до 16 августа для абитуриентов, которые проходят творческие конкурсы или сдают вступительные экзамены вместо ВНО в вузы, но не сделали этого в период с 1 по 12 августа)", - говорится в сообщении.

В МОН отмечают, что поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любой вуз без ограничения по количеству специальностей, на которые они подаются. Количество поданных заявлений на контракт не ограничивается.

"Важно помнить, что после подачи первого заявления внести любые изменения в электронный кабинет будет уже невозможно. Поэтому лучше убедиться еще раз, что все данные подгружены в электронной кабинет корректно. Изменение среднего балла после подачи первого заявления возможно только путем обращения поступающего в учреждение образования, где было зарегистрирована первое заявление", - разъяснили в МОН.

Также отмечается, что рекомендации на бюджет будут известны не позднее 27 августа, выполнить требования к зачислению нужно будет до 18:00 31 августа, а зачисление таких поступающих состоится 5 сентября.

Напомним, по данным правительства, вузы смогут принять на бюджет на около 6% больше "бакалавров".