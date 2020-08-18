МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы - Шкарлет

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74530 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100263 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124274 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105905 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125895 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100888 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101772 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103812 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101883 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101489 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы - Шкарлет

МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы - Шкарлет

Киев  •  УНН

 • 16169 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министерство образования и науки Украины планирует увеличить вес аттестата при поступлении в учреждения высшего образования. Об этом во время конференции сказал врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"Наша цель увеличение веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, и таким образом рост мотивированности учащихся относительно учебы в средней школе", - рассказал Шкарлет.

Добавим, 13 августа стартовал прием электронных заявлений в вузы от абитуриентов.

Напомним, начиная с сентября этого года, стартует пилотный проект "Предпринимательский университет", в рамках которого в украинских вузах будут преподавать курс "Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами".

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