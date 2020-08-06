В українських університетах з’явиться курс з інноваційного підприємництва - МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Починаючи з вересня цього року стартує пілотний проект "Підприємницький університет", у межах якого в українських вишах викладатимуть курс "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.
"У вересні стартує пілотний проект "Підприємницький університет", у межах якого в українських вишах викладатимуть курс "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами". Його запроваджує Стартап-інкубатор YEP спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, "Дія.Бізнес" та Українським фондом стартапів", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що головна мета проекту – розвиток підприємницької освіти та стартап-руху в університетах України.
Так, на першому етапі курс "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами" буде впроваджено у пілотних університетах. Його інтегрують у межах наявних дисциплін або включать як предмет на вибір.
У першому семестрі 2020-2021 навчального року викладачі університетів пройдуть попереднє навчання за тематикою курсу (онлайн 26-28 серпня), а також отримуватимуть постійну підтримку експертів та менторів YEP.
Під час курсу студенти створять власні стартап-проекти та подадуть їх на участь у конкурсі стартапів. Найкращі команди отримають індивідуальну менторську підтримку від YEP, "Дія.Бізнес", Українського фонду стартапів, Cisco, OKKO, Genesis, REACTOR.UA, TechUkraine та інших партнерів проекту.
"Ми давно працюємо з університетами, але вперше інтегруємо управління стартапами в освітній процес. Робота студентів над стартапами буде зараховуватися як офіційна дисципліна в університеті. Дуже важливо також, що ми будемо постійно підвищувати кваліфікацію викладачів цього курсу", – коментує засновник YEP Андрій Заікін.
Щоб приєднатися до програми, уповноваженим особам від університетів необхідно до 15 серпня заповнити анкету.
Повідомляється, що університети, що візьмуть участь у пілотному проекті, зможуть долучитися до наступних етапів проекту "Підприємницький університет".
Нагадаємо, з 1 вересня у школах необхідно дотримуватись соціального дистанціювання і правил гігієни, педагогам варто спілкуватись із батьками переважно дистанційно, а учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендовано вчитись дистанційно або на екстернаті.