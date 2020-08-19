Кабмін схвалив концепцію реформи фінансування забезпечення населення культурними послугами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв розпорядження про затвердження концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами, розробленої Міністерством культури та інформаційної політики. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінкульту.
"Документ визначає керівні принципи, шляхи, завдання і строки формування та реалізації державної політики, спрямованої на створення нового та ефективного механізму фінансування сфери культури", - йдеться у повідомленні.
Так, основними завданнями реформи є:
▪️ формування моделей фінансування культурних послуг, які надаються державними і комунальними закладами культури;
▪️ оновлення системи оплати праці працівників сфери культури;
▪️ створення можливостей для розвитку соціокультурної інфраструктури на регіональному та місцевому рівнях;
▪️ впровадження проектного підходу для формування конкурентних ринків культурних послуг;
▪️ впровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних проектів у сфері культури;
▪️ поширення застосування інших інструментів фінансування сфери культури.
Повідомляється, що строк реалізації концепції - 2020-2025 роки.
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