Кабмин разрешил авансирование до 70% стоимости работ по строительству укреплений - Шмыгаль

Правительство разрешило авансирование на уровне до 70% стоимости работ по строительству укреплений, сообщил в речи на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

"Продолжаем усиливать нашу обороноспособность. Последние 1,5 года мы постоянно работали над тем, чтобы сформировать сильные линии обороны вдоль нашей границы и в наших регионах", - отметил Шмыгаль.

Правительство, по его словам, постоянно выделяет средства на строительство новых фортификационных сооружений в разных областях.

Решение о строительстве тех или иных укреплений принимает Генеральный штаб ВСУ и доводит эту необходимость до Минобороны, местных администраций и Агентства восстановления. Для того, чтобы процесс был качественным и быстрым, позволяем теперь авансирование на уровне до 70% стоимости работ - сказал Шмыгаль.

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