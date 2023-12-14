Украина использует опыт США при строительстве фортификационных сооружений
Киев • УНН
По словам полковника Виталия Кириллова, украинские инженерные подразделения интегрируют западный опыт и адаптируются к тактике противника при строительстве новых фортификационных сооружений. Они применяют методы инженерных войск США, учитывая современные тенденции ведения боевых действий и вооружения противника.
При строительстве новых укреплений украинские инженерные подразделения используют опыт западных стран и учитывают поведение противника, стран и учитывают поведение противника. Это сообщил на брифинге представитель Государственной специальной службы транспорта полковник Виталий Кириллов, передает УНН.
Используется опыт ведущих стран-партнеров в сфере возведения укреплений и эффективности применения инженерных заграждений. В частности нашими подразделениями удачно применяется опыт Инженерного корпуса Соединенных Штатов, по которому создается эффективное сочетание различных видов инженерных заграждений для достижения поставленных целей в короткие сроки и с меньшими затратами ресурсов
Детали
Виталий Кириллов отметил, что тенденции, формы, способы ведения войны постоянно меняются. Поэтому меняются и подходы и приоритеты при создании фортификационных сооружений. В частности учитывается применение противником новых образцов вооружения и техники, использование дронов и беспилотных летательных аппаратов, применение запрещенных видов боеприпасов с содержанием фосфора и зажигательных смесей, кассетных боеприпасов.
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Украина использует опыт США при строительстве фортификационных сооружений
По словам полковника Виталия Кириллова, украинские инженерные подразделения интегрируют западный опыт и адаптируются к тактике противника при строительстве новых фортификационных сооружений. Они применяют методы инженерных войск США, учитывая современные тенденции ведения боевых действий и вооружения противника.
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