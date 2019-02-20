Кабмин назначил замглавы МВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Кабинет министров Украины назначил заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Викторию Воронину, передает УНН.
Ранее Виктория Воронина работала руководителем патронатной службы министра МВОТ.
Напомним, ранее в ВР появился новый депутат.
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Напомним, 22 ноября Верховная Рада Украины назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Фриз назвала четыре направления работы Министерства ветеранов.
Стоит отметить, что в Минветеранов до сих пор работает один человек