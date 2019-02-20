Кабмин назначил замглавы МВОТ

Ранее Виктория Воронина работала руководителем патронатной службы министра МВОТ.



Напомним, ранее в ВР появился новый депутат.



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Напомним, 22 ноября Верховная Рада Украины назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Фриз назвала четыре направления работы Министерства ветеранов.



Стоит отметить, что в Минветеранов до сих пор работает один человек